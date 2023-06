Tiësto дава своя принос за лято 2023

Tiësto се впуска в чисто ново приключение и издава сингъла „Drifting“.

Изградена около божествени пулсиращи синтезатори и топли, завладяващи вокали, песента излита с добре звучащи брейкбийтове и извисяващи се мелодии, достигайки мистични висоти, докато живите вокали създават допълнително блаженство.

Това е зашеметяващ ход на холандския феномен, издигайки неговата скандална смесица от поп и електронна музика на следващо ниво, използвайки чувствено и органично звуково производение, за да създаде химн, който перфектно преодолява празнината между енергичните вибрации и духовното съзнание.

Въпреки че е близо до ъндърграунда, Tiësto е известен с това, че ни предлага изключителна, електронна музика през цялата си несравнима кариера. Той поддържа елемента на изненада до днес, подчертано от милионите му последователи, включително 42 милиона месечни слушатели в Spotify, което го прави №56 в световната класация на Spotify.

Неговият албум Drive демонстрира елегантния и секси звук, който се превърна в подписа на Tiësto. Водещият сингъл "The Business" (двукратно платинен) вече е натрупал над 1,7 милиарда стриймвания по целия свят, а албумът включва още повече хитове.

Наименуван заради вечния импулс на неговото творческо призвание и физическото движение, което работата му продължава да вдъхновява, албумът включва и многомилионните стрийминг хитове от целия свят „Don't Be Shy“ с Karol G (златно сертифициран), „The Motto with Ava Max (платинено сертифициран),” “Hot In It (With Charli XCX),” “10:35” с Tate McRae (бързо наближаващ златен статус) и “All Nighter”, които заедно имат комбинация от над 4,4 милиарда глобални стриймвания.

Новото музикално видео на „All Nighter“ следва поредица от видеоклипове от предишни песни, режисирани от Christian Breslauer, Hannah Lux Davis и Courtney Phillips, които заедно са натрупали 7, 8 милиона гледания.

Надграждайки триумфите на своя одобрен от критиката албум и оглавяването на класациите с най-новия сингъл „Lay Low“, Tiësto продължава да разширява границите и предефинира звука си, като сега пробива с нова, хипнотизиращата песен „Drifting“.

„Drifting“ е динамичен денс химн, пропит със заразителна енергия и брейкбийт влияния, служещ като доказателство за необикновената способност на Tiësto да развива музиката си, като същевременно остава безспорно актуална. Демонстрирайки неговото майсторство на завладяващи мелодии и иновативни производствени техники, песента пренася слушателите на едно звуково пътешествие, което е едновременно вълнуващо и емоционално заредено.

След като дебютира на Ultra Music Festival, „Drifting“ се превърна в основно парче в концертните сетове на Tiësto (включително EDC и Creamfields) и сега е една от най-търсените мелодии на сцената. Официално издадена от неговия уважаван лейбъл Musical Freedom, песента е предназначена за впечатляващ триумфален път това лято. Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Tiësto ще има широкообхватно турне през фестивалния сезон, той се завръща в Ushuaia Ibiza тази година за лятото, в допълнение към текущите си изпълнения в Лас Вегас в Resorts World. Вижте пълния му график на турнето.

ЗА TIËSTO

Tiësto е носител на награда Grammy®, платинено сертификат, международна икона. Диджеят и продуцентът е единственият изпълнител, който някога е притежавал титлите „Най-великият диджей на всички времена“ с любезното съдействие на Mixmag и „DJ №1“ според Rolling Stone. От неговите ъндърграунд дансинги до високопоставената му изпълнения в Лас Вегас и кросоувър успеха, Tiësto създаде плана, който определя какво означава да си успешен в днешния свят на денс музиката. По истински начин Tiësto продължава да се развива в различни жанрове, като винаги усъвършенства майсторството си. С над 36 милиона продадени албума, 10 милиарда общи стриймвания и социална платформа с аудитория от над 30 милиона фенове по целия свят, той продължава да революционизира пейзажа на денс музиката. Tiësto е стълб в електронната музика и артист, който надхвърля това - Tiësto е преживяване. Когато чуете името и чуете характерния му звук на дансинга, знаете, че ви предстои най-добрата нощ в живота ви. По време на несравнимата си кариера, носителят на награда Grammy®, платинен сертификат, международна икона донесе електронната музика на масите, като първи излезе от ъндърграунд сцената, за да стане един от най-големите и влиятелни DJ/продуценти на всички времена. Той е свирил на основната сцена на всеки голям международен фестивал за денс музика и е създал модела за DJ резиденции в Лас Вегас. Междувременно той продаде повече от 36 милиона албума, отбеляза шест хита на Billboard Hot 100 и събра невероятните 11 милиарда стриймвания по целия свят. Но истината е, че Tiësto едва сега започва. Водеща фигура в глобалното движение за денс музика, той помогна да се изкове мостът между електрониката и попа, развивайки звука на самата масова музика в този процес. Артистът, роден като Tijs Verwest, намери особено сладко място в това кросоувър царство, печелейки одобрението на критиката и милиони нови фенове с поредица от хитове, включително „The Business“ и „The Motto“ от 2021 г. Заедно тези песни са били стриймвани повече от 2,6 милиарда пъти. Новият му дългосвирещ албум, “Drive” открива артиста в разцвета на силите му. Функциониращ като коронното постижение на последните няколко години от кариерата му, албумът демонстрира елегантния и секси звук, който се превърна в подписа на Tiësto. Наречен заради вечния импулс на кариерата си и физическото движение, което работата му продължава да вдъхновява, “Drive” създава вълнуващо денс настроение винаги, когато феновете го слушат.