На живо
7
На живо

Thomas Raggi обяви първия си соло проект

Китаристът на световноизвестната италианска рок група Måneskin пуска албума Masquerade

Публикувано на 11 Ноември 2025
Thomas Raggi обяви първия си соло проект
Снимка: Francis Delacroix

Китаристът на световноизвестната италианска рок група Måneskin, Thomas Raggi, обяви първия си соло проект Masquerade, продуциран от легендарния Tom Morello (Rage Against The Machine).

Албумът излиза на 5 декември 2025 г. и включва едни от най-емблематичните имена от световната рок сцена.

Съставен от осем експлозивни рок парчета, Masquerade е празник на свободата, сътрудничеството и страстта към музиката. В албума участват Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller и Upsahl всички обединени от създаването на музика без граници и правила.

“Този албум е вдъхновен е от желанието да споделям историята си чрез музика и да откривам нови дълбочини в себе си чрез експериментиране. Всичко се случи естествено – Tom ме покани неведнъж в свои участия и така се роди идеята да продуцира проекта ми. Да видя толкова музикални икони да се обединяват около едно нещо – любовта към музиката – е нещо, което не може да се опише. Това ми напомни, че трябва да следваш инстинкта си, да игнорираш наложените правила и просто да твориш. Чувствам се сякаш онези, които са писали музикалната история, ми казват: "Продължавай. Вървиш по правилния път”, споделя Thomas Raggi. 

Първият сингъл от албума, „Getcha!”, е написан в сътрудничество с Beck, с Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) на барабани и текст от Nic Cester (Jet). Сред останалите акценти са „Cat Got Your Tongue” с текст от Sergio Pizzorno (Kasabian), „Fallaway” – съвместна работа с Maxim (The Prodigy), и „Lucy”, създадена с Upsahl.

Силата на Masquerade се крие в неговия дух на обединение, мост между поколения и жанрове, който показва, че рокът е жив, енергичен и вечен.

ТРАКЛИСТ
1. Getcha! - with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello
2. Keep The Pack - with Matt Sorum & Tom Morello
3. Lucy - with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith
4. Cat Got Your Tongue - with Sergio Pizzorno
5. For Nothing - with Matt Sorum
6. You Spin Me Round (Like A Record) - with Alex Kapranos
7. The Ritz - with Luke Spiller
8. Fallaway - with Maxim

Ключови думи: