Китаристът на световноизвестната италианска рок група Måneskin, Thomas Raggi, обяви първия си соло проект Masquerade, продуциран от легендарния Tom Morello (Rage Against The Machine).

Албумът излиза на 5 декември 2025 г. и включва едни от най-емблематичните имена от световната рок сцена.

Съставен от осем експлозивни рок парчета, Masquerade е празник на свободата, сътрудничеството и страстта към музиката. В албума участват Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller и Upsahl всички обединени от създаването на музика без граници и правила.

“Този албум е вдъхновен е от желанието да споделям историята си чрез музика и да откривам нови дълбочини в себе си чрез експериментиране. Всичко се случи естествено – Tom ме покани неведнъж в свои участия и така се роди идеята да продуцира проекта ми. Да видя толкова музикални икони да се обединяват около едно нещо – любовта към музиката – е нещо, което не може да се опише. Това ми напомни, че трябва да следваш инстинкта си, да игнорираш наложените правила и просто да твориш. Чувствам се сякаш онези, които са писали музикалната история, ми казват: "Продължавай. Вървиш по правилния път”, споделя Thomas Raggi.

Първият сингъл от албума, „Getcha!”, е написан в сътрудничество с Beck, с Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) на барабани и текст от Nic Cester (Jet). Сред останалите акценти са „Cat Got Your Tongue” с текст от Sergio Pizzorno (Kasabian), „Fallaway” – съвместна работа с Maxim (The Prodigy), и „Lucy”, създадена с Upsahl.

Силата на Masquerade се крие в неговия дух на обединение, мост между поколения и жанрове, който показва, че рокът е жив, енергичен и вечен.

ТРАКЛИСТ

1. Getcha! - with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello

2. Keep The Pack - with Matt Sorum & Tom Morello

3. Lucy - with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith

4. Cat Got Your Tongue - with Sergio Pizzorno

5. For Nothing - with Matt Sorum

6. You Spin Me Round (Like A Record) - with Alex Kapranos

7. The Ritz - with Luke Spiller

8. Fallaway - with Maxim