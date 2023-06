The Chemical Brothers идват в България през август

The Chemical Brothers, водещите герои в света на електронната музика, пристигат в България с новото си зрелищно визуално-светлинно шоу.

Групата, утвърдила електро и техно жанра като едно от най-популярните музикални течения в цял свят, ще разтърси зала „Арена София“ на 31 август.

На авторитетната сцена (бивша „Арена Армеец“) ще прозвучат хитове като: "Hey Girl Hey Boy", "Galvanize", "Block Rockin' Beats" и още много други познати и обичани от феновете и превърнали изявите на The Chemical Brothers в еталон за електро партитата и непреходна енергия.

Том Роуландс и Ед Саймъндс обещават неповторимо изживяване в България с новата си продукция, включваща зашеметяващо 3D светлинно шоу и още множество спиращи дъха сценични ефекти. Със своя неподражаем стил, електро дуетът ще наелектризира публиката до червено и със сигурност ще гарантира мощен вайб, напълно оправдаващ техните 6 Grammy награди!

Очаквано за артисти от такъв мащаб, фен базата е огромна, а организаторите вече отбелязват засилен интерес към събитието от съседни държави. Местата за The Chemical Brothers LIVE at BREEZE Sofia 2023 са ограничени, а билетите вече в продажба. Това е вторият концерт на групата в България. В края на август The Chemical Brothers LIVE at BREEZE Sofia 2023 ще зарадват хилядите почитатели с новото си шоу, благодарение на BPM Events.