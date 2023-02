Нов сингъл от The Blessed Madonna

The Blessed Madonna издава нов сингъл.

„Shades of Love“ е радостна нова песен, в която американката си сътрудничи с южноафриканския квинтет The Joy.

Подобно на голяма част от музиката на The Blessed Madonna, нейната същност е здраво вкоренена в хаус и клубната култура, експертно актуализирана заедно с уникална гама от сътрудници, за да създаде нещо наистина съвременно. Миналата година парижката електро-поп певица Uffie участва с вокалите си в празничния „Serotonin Moonbeams“, миналата седмица хаус иконата от Чикаго – Jamie Principle, участва в химна „We Still Believe “, а в „Shades of Love“ The Joy от Дърбан участват със своите наситени вокални хармонии и мелодии, за да създадат още една енергична, абсолютно наелектризираща песен.

Говорейки за началото на трака, Stamper заявява: „Shades of Love" е за единственото нещо, което всички ние наистина споделяме като хора. Имаме нужда да бъдем обичани. Това може да е различен вид любов за всеки човек, но все пак е любов и това е, което ни свързва”.

Създавайки музика в продължение на две десетилетия, превърнала се в сензация за една нощ, The Blessed Madonna е артист, чиято кариера е вплетена в тъканта на денс музиката от миналото, настоящето и бъдещето. Независимо дали организира незаконни рейв партита пред 50 души в задушни мазета в Кентъки като тийнейджър, участва в най-големите фестивали по света, работи заедно с хаус легенди като Frankie Knuckles или смело се захваща с един от най-невероятните, амбициозни ремикс проекти в последно време с „Club Future Nostalgia“ (нейният съвместен албум с поп иконата Dua Lipa), The Blessed Madonna е синоним на приобщаваща, обединяваща, катарзисна денс музика.

През последните години The Blessed Madonna изрази емоциите на милиони като вокалист в химна за локдауна на Fred again.. – „Marea (We Lost Dancing)“, стана гласът на радиото в събота вечер, бе увековечена като герой от GTA5 и създаде ремикси за изпълнители като The Chemical Brothers, Florence & The Machine и, колкото и невероятно да звучи – Elton John. Със скорошната си серия от сингли, тя се подготвя да започне една изцяло нова ера - резултатите от една година, изпълнена с кръв, пот, сълзи и радост в студиото в продължение на 50 часа седмично с някои от най-добрите ѝ приятели. Говори се дори за дебютен албум.

