Тематичен месец: Тема 1 - Международният ден на жената

Най-красивата рубрика в шоуто на Инспектор N-JOY се излъчва всеки петък.

Директно от Франция, Марияна Митева стартира нов тематичен месец в Art&Beauty.

Той ще е посветен на жените и феминистките фигури, допринесли за извоюването на правата и статуса, който имаме днес.

Каква е историята на Международния ден на жената? Кога за пръв път е отбелязан? Кога е избарана точно датата 8 март? Кога официално е обявен Международния ден на жената? Какъв е цветовият символ на празника?

Научете това от аудиофайла на страницата.