В последното издание на рубриката Art & Beauty за месец март, Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължават да отдават почит на жените, променили света към по-добро, които със социалната си ангажираност ще останат завинаги в историята.

Днес във фокуса на вниманието им е една смела и необикновена жена, това е Роза Паркс: майката на движението за граждански права, която през целия си, за щастие дълъг живот, активно се бори за свободата и правото на изказ.

