Техническа профилактика на радио N-JOY през септември

През месец септември ще бъде извършена техническа профилактика на съоръженията за наземно аналогово разпръскване на програмата на радио N-JOY в няколко града на страната.
По тази причина е възможно да има прекъсване на сигнала на радиото до 2 часа.
Вторник 02.09.25 г. – Пловдив, Хасково
Сряда 03.09.25 г. - Приморско
Четвъртък 04.09.25 г. - Карнобат
Петък 05.09.25 г. – Ямбол
Можете да ни слушате онлайн тук, както и през мобилното ни приложение Radiomate, а след приключване на профилактиката, отново и в ефир.
Извиняваме се за причиненото неудобство.