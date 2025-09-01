Техническа профилактика на радио N-JOY през септември

През месец септември ще бъде извършена техническа профилактика на съоръженията за наземно аналогово разпръскване на програмата на радио N-JOY в няколко града на страната.

По тази причина е възможно да има прекъсване на сигнала на радиото до 2 часа.

Вторник 02.09.25 г. – Пловдив, Хасково

Сряда 03.09.25 г. - Приморско

Четвъртък 04.09.25 г. - Карнобат

Петък 05.09.25 г. – Ямбол

Можете да ни слушате онлайн тук, както и през мобилното ни приложение Radiomate, а след приключване на профилактиката, отново и в ефир.

Извиняваме се за причиненото неудобство.