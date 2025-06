Teddy Swims и Raiche Wright станаха родители

Teddy Swims и приятелката му Raiche Wright обявиха, че са станали родители.

В петък (27 юни) музикантите разкриха, че в понеделник (23 юни) са посрещнали своето момченце на бял свят.

Публикувайки черно-бели снимки на ръцете си, държащи новородения им син, Swims просто написа: „Обичаме те, малко човече“. В стори в Instagram Wright сподели още една черно-бяла снимка на крачето на бебето си, добавяйки, че „той е перфектен и сърцето й ще експоладира“.

Двойката обяви за първи път, че очаква бебе, в публикация в Instagram профила на Wright през януари. Снимката показва двамата, сгушени на плажен стол, докато изпълнителят на „Bad Dreams“ поставя ръце върху видимото ѝ коремче. „Нямаме търпение да се запознаем, скъпи“, написа тя.

Снимка: Getty Images / Kevin Mazur

Новината идва само няколко месеца след като Swims влезе в историята на класациите на Billboard през май, когато пробивният му хит „Lose Control“ детронира „Heat Waves“ на Glass Animals като най-дълго задържаната песен в 67-годишната история на Hot 100. Парчето прекара още четири седмици в класациите оттогава, удължавайки рекорда на Swims до 96 седмици.

Новият албум на Teddy Swims „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)“ излезе на 27.06.