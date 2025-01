Teddy Swims издаде нов албум

Teddy Swims издаде дългоочаквания си нов албум.

Динамичната му работа “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” включва сътрудничество с GIVĒON, Muni Long, Coco Jones & GloRilla в допълнение към мощното парче „Guilty“, което пристига заедно с официално видео.

„Този албум е продължение на Part 1”, казва Swims. „Аз се развивам, израствам и лекувам по толкова много различни начини от първия! В последния албум Part 1 се почувствах така, сякаш току-що ви оставя някой и ви се разбива сърцето, разбира се, все още има разбито сърце в Part 2, но вярвам, че този път свършихме малко повече!"

В допълнение към водещия му сингъл “Bad Dreams” – който в момента се изкачва в класациите след дебюта си в Billboard Hot 100 – и прочувствената песен “Are You Even Real” с участието на GIVĒON, Part 2 включва акценти като “Not Your Man”, “Northern Lights” и “Funeral”.

Teddy Swims ще направи участие в CBS Mornings на 28 януари и The Kelly Clarkson Show на 31 януари.

„I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)“ пристига след скорошното сътрудничество на Swims „Georgia Ways “ с Quavo и Luke Bryan и „Somethin’ Bout A Woman“ с Thomas Rhett.

Той също така следва забележителния успех на „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“ от 2023 г., който включва неговите завладяващи класациите мултиплатинени хитове „Lose Control“ и „The Door“.

Сингълът на Swims “Lose Control” катапултира успеха му до нови висоти, заемайки място №1 в класацията Billboard Hot 100 и става втората най-продължителна песен в Top 10 на Hot 100 на всички времена. Песента натрупа над 3 милиарда глобални стриймвания, достигна номер 1 в пет радио формата (Топ 40, Hot AC, AC, R&B и Rhythm) и беше включена в Spotify’s “Billions Club“.

Израсналата в Кониърс, Джорджия, звезда имаше запомняща 2024 г., която завърши с номинация за награда Grammy за 2025 г. за “Най-добър нов изпълнител“. Това дойде след вълнуващо представяне на 2024 MTV VMAs, където получи три номинации, и 2024 Billboard Music Awards, където получи осем номинации и спечели две награди: Top Hot 100 Song и Top Radio Song на 2024.

Въздействието на Teddy беше усетено по целия свят — през 2024 г. той доминира на сцената на MTV EMA, френския NRJ Награди, както и испанските музикални награди LOS40, където той взе два трофея: “Най-добър международен изпълнител” и “Най-добър международен албум на годината”.

Полагайки истинска работа в продължение на години, завладяващият и стабилен глас на Swims го изведе в челните редици на популярната култура като изпитана и истинска звезда без сравнение. Teddy започна да печели известност, след като публикува кавъри онлайн през 2019 г. — като „Rock With You“ на Michael Jackson и „You’re Still The One“ на Shania Twain — набира стотици милиони гледания, което води до подписването му с Warner Records през 2020 г.

Той неуморно усъвършенства гласа си и писането на песни в EP-та, като Unlearning [2021], Tough Love [2022], и Sleep Is Exhausting [2022]. Той демонстрира своя невероятен диапазон, като си сътрудничи с артисти като Thomas Rhett, Maren Morris, Meghan Trainor, X Ambassadors, ILLENIUM, Tiësto, Armin Van Buuren и Matoma. Той направи изявление с „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“ през 2023 г. и завърши с успех, като издаде версия на живо на албума заедно с групата си Freak Freely в началото на 2024 г.

Swims започва рекордна 2025 г. с издаването на “I've Tried Everything But Therapy (Part 2)” и най-голямото му глобално хедлайн турне до момента – включително изпълнения в Lollapalooza в Чили, Аржентина и Бразилия — на хоризонта.

Снимка: Орфей Мюзик

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” излезе чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Teddy Swims, I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) Track List

1. "Not Your Man"

2. "Funeral"

3. "Your Kind of Crazy"

4. "Bad Dreams"

5. "Are You Even Real (feat. GIVĒON)”

6. "Black & White (feat. Muni Long)”

7. "Northern Lights"

8. "Guilty"

9. "It Ain’t Easy"

10. "If You Ever Change Your Mind"

11. "She Got It (feat. Coco Jones & GloRilla)”

12. "Hammer to the Heart"

13. "She Loves the Rain"