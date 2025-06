Teddy Swims издадe нов сингъл

Teddy Swims издадe „God Went Crazy“ – богата и емоционална песен за намирането на „единствената“.

Чисто новият сингъл е и първото официално представяне на албума с 32 песни – „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)“, който ще излезе на 27-ми юни и включва шест нови парчета, включително участие на BigXthaPlug и Raiche.

(Complete Edition) ще съдържа нова музика, както и всички песни от чупещите рекорди първи два албума на Swims – „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“ и „(Part 2)“, които включват завладяващите сингли „Bad Dreams“, „Guilty“, „Are You Even Real“ с GIVĒON, „The Door“ и „Lose Control“. Последният се превърна в 6-кратно платинен хит с близо 4 милиарда стриймвания по целия свят и от миналата седмица държи рекорда за най-дълго пребиваване в „Hot 100“ в историята. „Lose Control“ в момента е #8 с 93 седмици в класацията.

„God Went Crazy“ е още едно напомняне за мощния глас, визия и харизма на Swims. Върху мечтателна композиция, изпълнена с топъл бас, звънтящи клавиши и извисяващи се струнни инструменти, Swims улавя чувството на пълно благоговение пред любовта: „Бог е полудял, когато те е нарисувал, не съм виждал нищо подобно преди / Отделил ти малко допълнително време, преди да те пусне да си тръгнеш“.

„Надявам се феновете да чуят „God Went Crazy“ и това да ги накара да се замислят за този специален човек в живота си“, казва Swims. „Имал съм късмета да открия една сладка, сладка любов, за която, когато я погледна, просто знам, че е било отделено повече време. Знам, че съвършенството е субективно, но тя е доста близо. „God Went Crazy“ е за неописуемото чувство, което изпитваш, когато знаеш, че си срещнал своя човек. Това е моят начин да се опитам да изразя с думи какво означава за мен сродна душа. Когато откриеш този специален човек в живота си, той просто те кара да се чувстваш у дома“.

Снимка: Claire Marie Vogel

Swims е в разгара на една монументална година. След издаването на „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)“ — който включва появи от GIVĒON, Muni Long, Coco Jones и GloRilla — той изпълни „Lose Control“ на „GRAMMY Awards“, където беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“. След това стартира разпродадено турне във Великобритания и Европа, направи фестивална обиколка в Южна Америка и в момента е в разгара на най-голямото си хедлайн турне в Северна Америка досега. Наскоро беше номиниран за 3 „BET Awards“, включително за „Най-добър нов изпълнител“, „Най-добра колаборация“ и „Най-добър R&B/поп изпълнител“. Тази есен Swims и групата му Freak Feely се отправят извън страната за серия от концерти в Австралия и Нова Зеландия.

Звездата, израснала в Кониърс, Джорджия, наскоро имаше участия и в „The Kelly Clarkson Show“, „CBS Mornings“, „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ и на „The Brit Awards 2025“, където направи спиращо дъха изпълнение — гледайте ТУК. Преди това той се появи в две вълнуващи колаборации: „Georgia Ways“ с Quavo и Luke Bryan и „Somethin’ Bout a Woman“ с Thomas Rhett (Swims и Rhett ще имат изпълнение във „Fenway Park“ на 19-ти юли).

Всичко това последва знаменателната 2024 г., подкрепена от невероятния успех на „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“, който изстреля „Lose Control“ до #1 не само в „Hot 100“, но и в пет еърплей класации (Radio Songs, Pop Airplay, Adult Pop Airplay, Adult Contemporary Airplay, Adult R&B Airplay). Swims също така направи вълнуващи изпълнения на наградите „MTV VMA“ през 2024 г., където получи три номинации, и на наградите „Billboard Music Awards“ през 2024 г., където получи осем номинации и спечели две награди: „Top Hot 100 Song“ и „Top Radio Song of 2024“.

Работейки години наред тихо, но неуморно, Swims излезе начело на популярната култура като истинска звезда без аналог. Той привлече вниманието, след като публикува кавъри онлайн през 2019 г. - включително „Rock with You“ на Michael Jackson и „You’re Still the One“ на Shania Twain - събирайки стотици милиони гледания и довеждайки до подписването на договор с Warner Records през 2020 г. Той неуморно усъвършенства гласа и писането на песни в серия от миниалбуми – „Unlearning“ (2021), „Tough Love“ (2022) и „Sleep Is Exhausting“ (2022). Той демонстрира своя висок диапазон, записвайки с толкова разнообразни изпълнители като Maren Morris, Meghan Trainor, Orville Peck, Jessie Murph, X Ambassadors, ILLENIUM, Tiësto, Armin Van Buuren и Matoma.

Сега Swims няма намерение да забавя темпото, продължавайки най-амбициозното си световно хедлайн турне до момента и готвейки се за издаването на „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)“ - достойна кулминация на неговата покоряваща света обиколка до момента.

Слушайте „God Went Crazy“ чрез Warner Records/Орфей Мюзик и гледайте видеото, което направи премиерата си по MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop и на билбордовете на Paramount Times Square.

I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) TRACKLIST

Disc 1

1. Need You More

2. God Went Crazy

3. Free Drugs

4. Small Hands (feat. Raiche)

5. Dancing With Your Ghost

6. All Gas No Brakes (feat. BigXthaPlug)

Disc 2

1. Not Your Man

2. Funeral

3. Your Kind of Crazy

4. Bad Dreams

5. Are You Even Real (feat. Giveon)

6. Black & White (feat. Muni Long)

7. Northern Lights

8. Guilty

9. It Ain’t Easy

10. If You Ever Change Your Mind

11. She Got It (feat. Coco Jones & GloRilla)

12. Hammer to the Heart

13. She Loves the Rain

Disc 3

1. Apple Juice

2. Tell Me

3. Growing Up is Getting Old

Disc 4

1. Some Things I’ll Never Know

2. Lose Control

3. What More Can I Say

4. The Door

5. Goodbye’s Been Good to You

6. Last Communion

7. You Still Get to Me

8. Suitcase

9. Flame

10. Evergreen