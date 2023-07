Teddy Swims споделя сингъла „Lose Control“

Teddy Swims се завръща с прочувствения нов сингъл „Lose Control“.

С извисяващ се припев, който демонстрира изключителния диапазон на певеца и автор на песни от Атланта, Джорджия, емоционалният химн е най-новият вкус на дългоочаквания дебютен албум на Swims I've Tried Everything But Therapy (Part 1), който трябва да излезе на 15 септември.

„Да бъдеш влюбен понякога може да бъде като пристрастяване – винаги да се стремиш към върховете“, казва Swims за песента. „Става въпрос за загубата върху самоконтрола, когато всичко започне да пропада и да си мислиш, че единственият изход е да бъдеш с този човек, преследвайки това чувство отново и отново“.

„Lose Control“ пристига след “What More Can I Say” и "Face Myself" с участието на Elley Duhé. Преди това Swims пусна миниалбума Sleep is Exhausting в края на 2022 г., с което завърши една натоварена година, включваща хитовия кавър на класиката на Journey - „Don’t Stop Believin“, който беше представен повторно от знаменитости като Jennifer Garner и Timbaland. Той също изпълни песента в America’s Got Talent с победителя от сезон 14 Kodi Lee и основателя и китариста на „Journey“ - Neal Schon.

Други акценти от миналата година включват изпълнения на разпродадени концерти по целия свят с “All That Really Matters” на Illenium, “Bad For Me” на Meghan Trainor и “Better”на MK & Burns. Като се има предвид плодотворната му работа, Swims със сигурност ще има звезден сетлист за предстоящото си турне – „I've Tried Everything But Therapy Tour of North America“, което започва на 22 септември в Минеаполис, Минесота.