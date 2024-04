Teddy Swims с видеоклип към нов сингъл

Teddy Swims сподели официален видеоклип към най-новия си сингъл “The Door.”

Песента е част от дебютния му албум от 2023 г., „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“, който включва и хит №1 „Lose Control“. Луксозното издание на албума, озаглавено „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1.5)“, пристига на 26 април с четири нови песни от Swims.

„Lose Control“ отбелязва първия номер 1 на Swims в класацията на Billboard Hot 100, както и първия му номер 1 в Top 40 и Hot AC radio. Постигайки над 1 милиард слушания до момента, платинено сертифицираната песен доведе Swims до сцената на American Idol, където той изпълни парчето.

Swims продължава турнето си „I’ve Tried Everything But Therapy Tour“ в Европа, Нова Зеландия, Австралия и Азия, преди да се върне в Щатите за още концерти, включително изпълнение в Lollapalooza в Чикаго.