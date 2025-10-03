Taylor Swift издаде албума „The Life of a Showgirl“

Време е за шоу! „The Life of a Showgirl“ на Taylor Swift най-накрая пристигна след месеци подготовка, заедно с 12 нови песни.

Издаден в петък (3 октомври) и продуциран изцяло от поп звездата, Max Martin и Shellback, албумът показва Swift, която си спомня за последните две години от живота си - които тя прекара предимно на път по време на световното си турне Eras.

В „Father Figure“ тя вмъква едноименния хит на George Michael от 1987 г., а в заглавната песен „The Life of a Showgirl“ Sabrina Carpenter се присъединява към нея за първия им официален дует, след турнето им заедно миналата година.

„The Fate of Ophelia“ е водещият сингъл от албума, като Taylor представя музикален видеоклип към песента по време на събитието си „The Official Release Party of a Showgirl“, което ще се прожектира в кината през целия уикенд.

Пристигайки около 18 месеца след 17-седмичното оглавяване на Billboard 200 на албума The Tortured Poets Department, най-новият албум на 14-кратната носителка на Grammy почти се усеща като пълен обрат на 180 градуса за нея. Следвайки черно-бялата естетика и меланхоличния лиризъм на TTPD, високата наситеност и искрите, свързани с Showgirl - съставена от крещящи поп хитове - се усещат още по-жизнени.

В навечерието на издаването на Showgirl, Taylor държеше феновете в напрежение за проекта чрез редица методи. В сътрудничество със Spotify, певицата пусна няколко текстове чрез изскачащо и завладяващо преживяване в Ню Йорк, а с Apple Music Суифт разкри още повече откъси, като изписа „случайни“ главни букви в текстовете си.

Swift ще се появи в The Graham Norton Show, за да промотира албума. В следващите дни тя ще направи същото в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon и Late Night With Seth Meyers.