Taylor Swift и Travis Kelce се сгодиха

Taylor Swift и Travis Kelce обявиха годежа си.
Музикалната суперзвезда и състезателят по американски футбол разпространиха емоционални снимки от предложението за брак.
Публикацията събра милиони харесвания и коментари, изразяващи радост и подкрепа към влюбената двойка.
Taylor Swift сподели в близък план изящния си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Kelce в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry.
Към трогателните кадри двойката добави описанието: „Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят“.
Връзката между двамата започва през 2023 г., а техни верни фенове отдавна разпространиха слухове за потенциален годеж.