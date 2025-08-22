На живо
7
На живо

Taylor Swift и Travis Kelce се сгодиха

Двамата разпространиха емоционални снимки от предложението за брак

Публикувано на 27 Август 2025
Taylor Swift и Travis Kelce се сгодиха
Снимка: taylorswift instagram

Taylor Swift и Travis Kelce обявиха годежа си.

Музикалната суперзвезда и състезателят по американски футбол разпространиха емоционални снимки от предложението за брак.

Публикацията събра милиони харесвания и коментари, изразяващи радост и подкрепа към влюбената двойка.

Taylor Swift сподели в близък план изящния си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Kelce в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry.

Към трогателните кадри двойката добави описанието: „Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят“.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Връзката между двамата започва през 2023 г., а техни верни фенове отдавна разпространиха слухове за потенциален годеж.

Ключови думи: