Нови рекордни постижения за Taylor Swift

Дванадесетият студиен проект на Taylor Swift, The Life of a Showgirl, постави нови рекорди още в първата си седмица.

Албумът постигна безпрецедентни резултати с над 4 милиона продадени копия в САЩ и повече от 5,5 милиона по света, отбелязвайки най-успешната първа седмица в музикалната история. Колекцията е с над 1,5 милиарда стрийма във всички дигитални платформи - най-големият дебют на албум за 2025 г.

„Никога няма да забравя колко развълнувана бях, когато първият ми албум от 2006 г. продаде 40 000 копия за една седмица. Бях на 16 и дори не можех да си представя, че толкова хора ще се вълнуват от музиката ми. Оттогава се старая да благодаря на всички, които ми дадоха шанс да преследвам тази безумна мечта. А ето че днес, години по-късно, имам 4 милиона причини да кажа „благодаря“ на феновете и 4 милиона повода да се гордея с този албум. Благодаря, че празнувахте този проект в киносалоните, купувахте винили, стриймвахте, гледахте видеата, купувахте CD-та, четяхте стиховете и се потопихте в The Life of a Showgirl. Това чувство ще остане с мен завинаги”, сподели Taylor Swift.

С този проект Taylor Swift записва своето 15-о №1 заглавие и счупва рекорда за най-много върхови позиции за 21 век. Тя вече е изпълнителят с най-много №1 класирания в Billboard 200. Албумът продължава нейната забележителна поредица от 11 последователни студийни проекта, дебютирали на първо място, започвайки с Fearless (2008), а с включването на четирите „Taylor’s Version“ издания броят на №1 стартовете ѝ достига внушителните 15.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

С този триумф Taylor Swift вече има 87 седмици на върха на Billboard 200 – абсолютен рекорд за XXI век, за соло изпълнител и за жена в цялата история на класацията.