Ofenbach обединиха сили с Julia Church за нов сингъл

С над 5 милиарда стриймвания в кариерата си и 10 милиона слушатели месечно, Ofenbach се утвърдиха като глобална сила в електронната музика.

През 2025 г. те предприеха амбициозен нов артистичен обрат със създаването на проекта „Cloned“ – спиращо дъха преживяване на живо, което въплъщава търсенето на идентичност в единен свят.

Дуото се завръща с новия си сингъл „Miles Away“ с участието на британската певица и авторка на песни Julia Church.

През 2026 г. Ofenbach ще направят международно турне във Франция и Европа, което ще завърши с концерт в Zénith в Париж.