Heated Rivalry с първи два саундтрак сингъла

След като Heated Rivalry ("Ожесточено съперничество") се превърна в истински попкултурен феномен и най-коментираното заглавие на Crave за годината, първите два сингъла от предстоящия саундтрак вече са тук, за да продължат неговия заряд.

Създаден от награждавания канадски сценарист и режисьор Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy), Heated Rivalry разказва епичната и опасно гореща тайна любов между двама от най-големите звезди в хокея – Shane Hollander (Hudson Williams) и Ilya Rozanov (Connor Storrie).

Започнала като тайна авантюра между двама новаци, връзката им прераства в многогодишно пътешествие на привличане, конфликти, самоличност и приемане. Изградена със смелост, хумор, драматизъм и огромно сърце, историята се превърна във феномен, обсъждан в социалните мрежи и следен от глобална аудитория. Heated Rivalry е продукция на Accent Aigu Entertainment в партньорство с Crave (Bell Media).

С първите два сингъла от официалния саундтрак на Heated Rivalry, композиторът Peter Peter представя контрастните емоции, които движат сериала - напрежението на леда и уязвимостта зад затворени врати.

“Rivalry” е техно трак, създаден за най-напрегнатите моменти на леда. Тежките бийтове, индустриалните синтезатори и резките динамични смени превръщат песента в звуково отражение на ожесточената битка между двамата звезди на хокея. Това е сурова и безпощадно енергична музика, която изгражда пулса на съперничеството. “Rivalry” не просто съпровожда екшъна, тя го усилва и превръща в емоционален адреналинов пик на тяхната борба - на леда, във медиите, в съблекалнята… и вътре в тях.

Ако “Rivalry” е звуковият еквивалент на сблъсък, то “It’s You” е онзи момент, в който героите най-накрая спират да тичат и се поглеждат истински. Нежна и романтична композиция, песента улавя скритата страна на отношенията между Shane и Ilya. Деликатни мелодии и топли синтезаторни пластове оформят песен за признание, близост и онези крехки моменти, в които светът спира и остава само връзката между тях. “It’s You” улавя романтичния център на Heated Rivalry - историята на любов, която се ражда там, където не би трябвало да съществува, но пламва въпреки всичко.

Заедно двата сингъла разкриват пълния диапазон на Peter Peter и задават тона на предстоящия саундтрак, който обещава да бъде толкова пристрастяващ, колкото и самият сериал.