Фенове на Taylor Swift посетиха музей в Германия

Около 200 почитатели на Taylor Swift присъстваха на специално събитие в германски музей в неделя, за да видят картината, която вероятно е вдъхновила сингъла "The Fate of Ophelia" – първата песен от най-новия албум на американската суперзвезда.

След излизането на пазара на продукцията ѝ The Life of a Showgirl през октомври, музеят във Висбаден отбеляза значителен ръст на феновете на певицата, които искат да видят картината "Офелия", изложена там.

В началната сцена на видеоклипа към "The Fate of Ophelia" изпълнителката влиза в ролята на Офелия и се превръща в жива картина.

Според музея не е известно кой мотив е послужил за видеото. Директното сравнение обаче показва голяма прилика с творбата на художника Фридрих Хейзер (1857-1921) от колекцията на музея във Висбаден.

Билетите за специалната обиколка с гид в неделя се изчерпаха за няколко часа.

На посетителите, предимно млади жени, беше представена историята на "Офелия", създадена около 1900 г., като служител на музея обясни връзките между героинята Офелия от "Хамлет" на Шекспир, картината на Хейзер и музикалния клип на Taylor Swift.

Платното на Хейзер изобразява млада благородничка, която полудява и се удавя, изпадайки в отчаяние, след като е отхвърлена от Хамлет.

Много от почитателите на американската певица бяха облечени като нея или като Офелия, тъй като музеят беше обещал безплатен вход за всеки, който се появи в костюм.

Феновете и служителите на музея призоваха американската певица лично да разгледа картината, скандирайки: "Тейлър, ела във Висбаден!".

Междувременно Taylor Swift остава на върха на класацията Billboard 200, като албумът ѝ The Life of a Showgirl е номер едно четвърта поредна седмица. От него са продадени 146 000 еквивалентни албумни единици за отчетния период. Това е вторият албум през 2025 г., който прекарва първия месец след излизането си начело на подреждането. Swift вече има 90 седмици на първа позиция в кариерата си, което е рекорд за соло изпълнител.

