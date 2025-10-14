Новият албум на Taylor Swift сътвори история

Дванадесетият студиен албум The Life of a Showgirl на Taylor Swift сътвори история с продадени рекордните 4 милиона копия през първата седмица на музикалния пазар, предаде Асошиейтед прес.

По данни Luminate - компания, която следи продажбите от 1991 г., от тавата в САЩ са продадени 4,002 милиона еквивалентни единици, включващи физически албуми и стрийминг. Така The Life of a Showgirl става албумът с най-големи продажби през първата седмица в съвременната музикална история.

С постижението си Taylor Swift подобрява досегашния рекорд на Adele, поставен от албума й "25", от който през първата седмица на музикалния пазар в САЩ през 2015 г. бяха продадени 3,378 милиона копия.

Swift издаде албума The Life of a Showgirl на 3 октомври, предава БТА.

Също така стана ясно, че певицата ще пусне документален филм в шест серии. Лентите проследяват нейното турне The Eras Tour, което за две години и половина натрупа приходи от над 2 милиарда долара.

Медийната компания Дисни продуцира 6-те серии под заглавие „Краят на една Ера“. Те ще излязат на екран на 12 декември.