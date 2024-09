Taylor Swift е големият победител на видео музикалните награди на MTV

Снощи в UBS Arena в Ню Йорк бяха раздадени видео музикалните награди на MTV.

Големият печеливш на вечерта стана Taylor Swift - американската зезда, която имаше най-голям брой номинации - 10. В края на вечерта тя си тръгна със 7 приза, сред тях в категориите "Видео на годината" за „Fortnight“, "Изпълнител на годината", "Най-добър поп" и др.

Sabrina Carpenter спечели "Песен на годината" с „Espresso“, Eminem взе наградата за най-добър хип-хоп за „Houdini“, а Chappell Roan стана "Най-добър нов изпълнител".

За "Най-добро сътрудничество" беше определена "Fortnight" на Taylor Swift и Post Malone. "Най-добър рок изпълнител" е Lenny Kravitz с "Human", "Най-добър латино изпълнител" е Anitta с "Mil Veces", "Най-добър к-поп изпълнител" е Lisa – "Rockstar", за най-добър "Най-добър афробийт" беше определен хита "Water" на Tyla. В категорията "Най-добро видео с послание" спечели Billie Eilish с "What Was I Made For?".

Престижната награда Video Vanguard беше връчена на Katy Perry, която изпълни почти 10-минутна комбинация от хитове, обхващащи цялата ѝ кариера.