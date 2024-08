Вижте новото видео на Taylor Swift

Taylor Swift зарадва феновете си с ново видео.

На 21 август в мрежата певицата пусна клипа към "I Can Do It With A Broken Heart".

34-годишната звезда направи премиера на видеото към песента от албума си „The Tortured Poets Department“ по време на последния концерт от Eras Tour в Лондон във вторник, преди да го пусне онлайн.

Визуализацията разкрива задкулисни клипове турнето (което беше изчислено на стойност около 900 милиона долара до края на 2023 г.), включваща танцьорите и екипа на певицата.

Въпреки че по-голямата част от текста е мрачна, Taylor изглежда пее за преживяването на раздяла, докато тръгва на най-голямото турне в живота си. Спекулира се, че песента е за нейното възстановяване от раздялата с актьора Joe Alwyn, докато други смятат, че става дума за разпада на отношенията й с музиканта Matty Healy, с когото се говореше, че се среща.

Концертът в Лондон отбеляза края на дългия европейски етап от Eras Tour. Swift ще се завърне в Северна Америка на 18 октомври за шоу на Hard Rock Stadium в Маями, Флорида.