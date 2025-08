Sabrina Carpenter разкри списъка с песни от новия си албум

Sabrina Carpenter най-накрая разкри всичките 12 песни от предстоящия си седми студиен албум.

В публикация в Instagram от петък (1 август), Carpenter сподели снимка на списъка с песни, написан на ръка върху лист хартия, оцветен с червена течност. Съобщението идва, след като певицата прекара последните няколко седмици, споделяйки имената на отделни песни в социалните мрежи. В публикациите певицата позира до кученце голдън ретривър, седнало на режисьорски стол, бродиран с едно от 12-те заглавия. В новата си публикация Sabrina направи същото, разкривайки, че последната песен ще се казва „Tears“.

„Благодаря на всички мои прекрасни перфектни фенове, които ми помогнаха да разкрия списъка с песни за Man’s Best Friend“, написа тя в описанието си. „Не мога да повярвам, че албумът ще звучи в ушите ви след точно 4 седмици“.

Новината за списъка с песни идва повече от месец, след като Carpenter за първи път обяви, че „Man’s Best Friend“ ще излезе на 29 август чрез Island Records. Досега феновете са чували само една песен от албума: „Manchild“, която излезе през юни и достигна номер 1 в Billboard Hot 100.

В допълнение към „Manchild“ и „Tears“, „Man’s Best Friend“ ще включва песни, наречени „My Man on Willpower“, „Sugar Talking“, „We Almost Broke Up Again Last Night“, „Nobody’s Son“, „Never Getting Laid“, „When Did You Get Hot?“, „Go Go Juice“, „Don’t Worry I’ll Make You Worry“, „House Tour“ и „Goodbye“.