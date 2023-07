Stormzy и RAYE с нов сингъл

Британската хип-хоп звезда Stormzy отново се обедини с оглавяващата класациите певица RAYE за новия сингъл - "The Weekend".

Базираните в Лондон изпълнители направиха това, което умеят най-добре – парче в ретро R&B стил, описващо изпитанията и трудностите при намирането на идеалния партньор в любовта.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

"The Weekend " е създадена от английския продуцент London и е придружена от официално видео от уважавания филмов режисьор Omar Jones. Заснет на няколко локации в Обединеното кралство, в клипът Stormzy и RAYE играят ролята на двойка, която изразява уникалните начини, по които се възхищават един на друг. "The Weekend" е второто сътрудничество между Stormzy и RAYE след песента "Ambition" от 2016 г., която е включена в EP-то на RAYE - Second.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

"Има разлика между това да се занимаваш с музика на 22 години и когато си на път да навършиш 30", каза наскоро Stormzy в интервю за корицата на летния брой на списание Dazed. "Това е онзи вид спокойствие, стабилност и тишина, които можеш да получиш само от зрелостта“.

Stormzy издаде проекта си This Is What I Mean в края на 2022 г. и впоследствие колекцията стана третият му номер 1 албум в британските класации, с два хита в топ 10 - "Hide & Seek" и "Firebabe". С милиарди стрийма и множество награди зад гърба си, британското национално съкровище представи 3 нови сингъла само за месец. "The Weekend" следва премиерата на любимия трак на феновете "Toxic Trait", в който Stormzy си партнира с рапъра и продуцент Fredo, и парчето "Longevity Flow". За RAYE новият сингъл следва издаването на дебютния ѝ албум My 21st Century Blues по-рано тази година. Проектът включваше нейния хит "Escapism" с рапърката 070 Shake.