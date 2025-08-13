Ставаме "Материалисти" в кината от утре

От този петък, 15 август, лятото става още по-горещо с опасно привлекателната романтична комедия "Материалисти".

Под вещото ръководство на номинираната за „Оскар“ режисьор и сценарист Селин Сонг (Минали животи), неотразимите звезди Дакота Джонсън, Педро Паскал и Крис Евънс нажежават страстите с любовен триъгълник, който поставя на кантар живота, който искаме и любовта, от която се нуждаем.

"Материалисти" ни запознава с Луси (Джонсън) – успешна нюйоркска сватовница, чийто живот е изграден върху аналитичност и прецизност. В работата си тя оценява потенциалните партньори според строги критерии, вярвайки, че любовта може да се предвиди и управлява. Но когато отношенията ѝ с харизматичния милионер Хари (Паскал) и нейният трудно свързващ двата края бивш приятел Джон (Крис Евънс) започват да излизат извън контрол, Луси се изправя пред въпроси за истинските ценности в живота – дали удовлетворението идва от сигурността и материалното, или от неподправените чувства, които отказват да се подчинят на логиката.

В ексклузивно видео зад кадър творческият екип на Материалисти споделя какво прави филма толкова специален – от елегантния и съблазнителен визуален стил на Селин Сонг, през нейния умел начин да преосмисля правилата на жaнра, до създаването на пълнокръвни и достъпни герои, с които всеки може да се идентифицира. Актьорите разказват за удоволствието да работят с режисьор, който не само наблюдава, но и въплъщава духа на киното, а самата Сонг подчертава, че в основата на историята стои една от най-големите мистерии в живота – любовта. Филмът надниква отвъд клишетата, за да покаже колко сложен, но и универсален е изборът между сърцето и разума.

Режисьор и сценарист на "Материалисти" е Селин Сонг (Минали животи). Продуценти са Чарлс Кинг, Ким Рот и Пак Чен, а в ролите са Дакота Джонсън, Педро Паскал, Крис Евънс, Зоуи Уинтърс, Марин Айрлънд, Сойър Спилбърг, Еди Кейхил и др.

Снимка: Форум Филм България

Ставаме "Материалисти" в кината от 15 август.