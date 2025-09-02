Ставаме "Машина за разбиване" от 3 октомври само в кината.

Този октомври Дуейн Джонсън – една от най-големите екшън звезди в света – прави рязък творчески завой с най-различната си и трансформираща роля до момента в биографичната спортна драма за живота на UFC легендата Марк Кър "Машина за разбиване".

Режисиран от Бени Сафди, който прави соловия си дебют зад камерата след поредица от изключително успешни колаборации със своя брат Джош (Heaven Knows What, Good Time, Uncut Gems), филмът разкрива завладяваща невероятна история за болката, славата и цената на успеха.

"Машина за разбиване" ни отвежда във времето когато Ultimate Fighting Championship все още не се е превърнал във феномена, който познаваме днес. Една от първите големи звезди на този период е Марк Кър. Истински звяр на ринга, а извън него – човек, разкъсван от зависимости, самота и проблематична любов, Кър се издига до върха с неудържима мощ, само за да открие, че вътрешните му демони са по-опасни от всеки противник. Филмът проследява връзката му с партньорката му Дон (в ролята номинираната за „Оскар“ Емили Блънт), както и сложната динамика в отношенията му със своя добър приятел и съперник Марк Колман (Райън Бейдър), в свят, където насилието и болката носят слава, но и проклятие.

Снимка: Форум Филм България

Трейлърът на Машина за разбиване ни разкрива забележителното превъплъщение на Дуейн Джонсън, който е наистина неузнаваем като Кър, отдавайки се на образа с неочаквана дълбочина и уязвимост. Заедно с това видеото акцентира върху големия емоционален интензитет на историята, суровата физичност на героите и контраста между външната сила и вътрешната крехкост, като обещава вълнуващо пътуване през болката, триумфа и втория шанс – едновременно разтърсващо и вдъхновяващо.

Режисьор и сценарист на "Машина за разбиване" е Бени Сафди (Heaven Knows What, Good Time, Uncut Gems), а продуценти са Дуейн Джонсън, Бени Сафди, Дани Гарсия, Илай Буш и Дейвид Каплан. В ролите са Дуейн Джонсън, Емили Блънт, Райън Бейдър, Бас Рутен, Александър Усик, Сатоши Иши и др.

Снимка: Форум Филм България

Ставаме "Машина за разбиване" от 3 октомври само в кината.