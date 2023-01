Спални места и РИА представят съвместна песен „Още една“

Спални места и РИА представят съвместната си песен.

РИА влиза в колаборация със Спални места в поп-пънк сингъла „Още една“, който е съвременен разказ за парти вечер във вторник.

Музикантите се познават отдавна, имали са множество съвместни концерти и участия в благотворителни събития.

Група Спални места е създадена през 2018 г. и оттогава не спира да провокира многобройните си почитатели. Първият им албум "Гадже, гадже, бивша" излиза през 2020 г. Вторият албум с „песни за лагерен огън на открито и закрито“ е от 2021 г. и е озаглавен "Прагматично тъжен".

"Познаваме се от деца и един ден просто се събрахме. Пънкът е жив и ние сме доказателството! Получава ни се, имаме си фенове. Слушаме всички пънк банди. Гледаме по-деветдесетарска музика да слушаме. Опитваме се да пресъздадем времето на 90-те" – разказват Кубрат Аргилашки, Тодор Петров и Борис Божилов от Спални места.

РИА е артистичен псевдоним на Мария Мирославова – инструменталист, вокал и автор на песни. Споделя, че общата песен със Спални места е важна за нея, защото са приятели, през последните години са имали доста съвместни концерти и клубни участия, и много си ги обича! Припомняме, че преди година дебютният ѝ сингъл "Нашата мечта" покори върховете на всички престижни музикални класации в България още с представянето си! Последва и представяне на втори самостоятелен сингъл – "The Way You Are".