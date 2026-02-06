След забележителното си дебютно изпълнение на 68-ите годишни награди Grammy в неделя, SOMBR споделя чисто нов сингъл, озаглавен „Homewrecker“.

Това е първото му издание след аплодирания от критиката и оглавил класациите дебютен албум от 2025 г. „I Barely Know Her“.

„Homewrecker“ пристига с официален музикален видеоклип с участието на Quenlin Blackwell и Milo Manheim.

Режисиран от Gus Black (Phoebe Bridgers, Laufey), музикалният видеоклип към песента „Homewrecker“ пресъздава сравнително обърканите чувства в песента. Във видеото, SOMBR и Blackwell, участващи в уестърн, режисиран от сприхав режисьор, изигран от Manheim, виждаме как напрежението нараства и границите между преструвката и реалния живот се размиват – което води до развръзка в стил уестърн по пладне.

За пореден път SOMBR е единственият автор и копродуцент на най-новата си песен, което подчертава силата на таланта му. В допълнение към номинацията си за Grammy за най-добър нов изпълнител, той в момента е номиниран за две престижни награди BRIT: Международен изпълнител на годината и Международна песен на годината за „undressed“. Междувременно „back to friends“ зае първото място в Top 40 Radio.

През ноември SOMBR дебютира в „Saturday Night Live“, където изпълни „12 to 12“ и „back to friends“. Това участие се случи между разпродадени турнета в Северна Америка – като повечето места бяха обновени – и Австралия/Нова Зеландия. Следващата седмица той се впуска в разпродадено турне в Обединеното кралство/ЕС, преди да се завърне в Щатите за Coachella.

„I Barely Know Her“ е изцяло написана от SOMBR и копродуцирана от него, заедно с легендарния Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements). Роден в Ню Йорк, израснал в Долен Ийст Сайд, той започва да прави песни в стаята си, докато учи класическа музика в гимназията Ла Гуардия. Песента му от 2022 г. „Caroline“ грабва феновете и оттогава той издава серия от EP-та и сингли, достигайки над 400 милиона месечни стриймвания в различни платформи. Сега базиран в Лос Анджелис, SOMBR продължава да изследва младата романтика и разбитите сърца чрез музиката си, която е самонаписал и копродуцирал.

„Homewrecker“ излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

ЗА SOMBR

Наричан е рокзвездният наследник на поколение “Z”, но мрачният му син все още е, в много отношения, Shane Boose, хлапето, което е намерило гласа си чрез импровизирано студио в стая в Долен Ийст Сайд и което до ден днешен е единственият автор (и копродуцент) на неговите хитови песни. 20-годишният, роден в Ню Йорк артист се е научил сам на продуциране и е записвал през нощта, докато е учил класическа музика и вокални изпълнения в престижната държавна гимназия „Ла Гуардия“. Сега, с нежна смесица от поп, инди копнеж и бляскава харизма, той документира младата любов с тлееща уязвимост и дълбочина, празнувана по целия свят.

През 2025 г. неговият хитов сингъл „back to friends“ достигна №1 в глобалните и американските класации на Spotify, проби в Топ 10 на Billboard Hot 100 (№7), доминираше в радиостанциите с формат алтърнатив радио (№1 за 5 седмици) и сега е поп песен №1 в Америка. Бързият му възход се отразява и в турнетата му като водещ изпълнител (Северна Америка, Великобритания, Европа, Австралия/Нова Зеландия), които се разпродават мигновено и привличат изненадващи гости, като Sam Smith и Laufey.

Sombr навлезе в 2026 г. с наградата Grammy за най-добър нов изпълнител, след година, в която щурмува наградите на MTV VMAs (изпълнявайки и печелейки наградата за „Най-добра алтернативна песен“), свири както с Fallon, така и с Kimmel, и се изкачи на върха на SNL. Той издаде и дебютния си албум „I Barely Know Her“, копродуциран от легендарния Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements). Последваха възторжени отзиви в пресата, а три от синглите се класираха едновременно в класацията Hot 100.