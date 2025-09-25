София се готви за най-големия автомобилен спектакъл - Car Speed Show

На 27 и 28 септември Арена 8888 ще отвори врати за най-мащабното автомобилно събитие в България за 2025 г.. В рамките на два дни Car Speed Show ще предложи зрелище без аналог – над 3000 кв.м., изпълнени със суперколи, яхти, мотоциклети, премиум брандове и шоу програми, които вдигат адреналина.

Сред автомобилните атракции тази година са Ferrari SF90, Audi R8, Mercedes-Benz SL680 Maybach, Mercedes-Benz G63 AMG, Ferrari 296 GTB, Ferrari Purosangue, Lamborghini Aventador SVJ, 911 Turbo S, Porsche 911 GT3 RS, Rolls-Royce Spectre и McLaren 670S, редом с последните версии на Lamborghini Urus, Aston Martin DB11 V12, и още много. А за феновете на класически автомобили, изложителите са подготвили екземпляри като Porsche 911 993, Chevrolet Corvette C4 “40th Anniversary”, BMW Alpina B3 3.3 Cabrio, Mercedes Benz SL500 40th Anniversary Roadster Edition и още много. Специално за изложението Moto-Pfohe ще представи най-мощната версия на Land Rover Defender OCTA и атрактивния Range Rover Sport SV. Специално за публиката ще има и тест драйв с Lamborghini Urus, който ще даде възможност на феновете да усетят истинската динамика на една от най-желаните машини в света.

Car Speed Show 2025 ще предложи и дългоочаквани премиери – мощния Ducati XDiavel V4 и яхтата BRABUS Shadow 1000 XC, която пренася духа на скоростта върху морските вълни. Емоцията ще бъде допълнена от ексклузивната фотоизложба на българската звезда вече във Формула 2 Никола Цолов, през обектива на легендарния Любо Асенов.

Освен зрелището, всеки посетител ще има шанс да спечели Голямата награда – автомобил кабриолет с 1 година гаранция. Тегленето ще се състои на 28 септември от 18:00 ч. на живо пред публика и медии. Допълнителните изненади включват карти за гориво от Лукойл и ваучери за гуми от Диана, което превръща събитието в още по-вълнуващо за феновете.

Феновете на адреналина ще оценят експонатите на Ducati, които ще представят Panigale V4, Multistrada V4 Pikes Peak, Streetfighter V2 S и още. Triumph Motorcycles са приготвили своите емблематични модели, а Honda ще покажат своите CB650R, CB650R и CBR600RR. SUR RON пък ще представят своите кросови предложения на две гуми.

Посетителите имат шанс да спечелят и 3 ваучера по 200 лв и един на стойност 500 лв от компания за лизингови решения.

На откритата сцена зад Арена 8888 гостите ще видят каскади на две и четири гуми, стънт шоу програми, демонстрации с UTV машини и DJ сетове. За най-малките са предвидени картинг, дрифт академия и специални обучения за млади и жени шофьори с професионални инструктори като Ива Русинова.



Билети в мрежата на Eventim.