Sofia Christmas Fest – празничният дух се завръща в сърцето на столицата

Официалното откриване на четвъртото поредно издание на се проведе на 21 ноември, от 18:30 ч. Зоната около НДК ще се превърне в коледна приказка, носеща уют и добро настроение.

Водещ на събитието ще бъде Дани Илиева, която ще даде начало на тържествената програма. С приветствени думи към гостите ще се обърнат представители на българския политически и обществен елит.

Празничната програма ще продължи с възстановка на традиционен танц по случай Деня на християнското семейство. След това публиката ще се наслади на впечатляващо шоу на ледената пързалка, последвано от етно-фюжън спектакъл с танц и светлинни ефекти.

Вечерта ще продължи с музикални изпълнения на Stoychos и Стефани Илиева, Елица Узунова и Памела Апси. Финалът на празничния ден ще постави DJ Namuro, който ще се погрижи за доброто настроение до 22:00 ч.

Основен фокус в това издание на коледното градче ще бъде специално изградената ледена пързалка, която ще привлича малки и големи. Виенското колело и коледният карусел също ще бъдат част от атракционите. Друга голяма изненада за жителите на София ще бъде ретро коледен автобус, който ще се движи по специален маршрут, а за всички пътници ще има изненади и много празнично настроение.

Посетителите ще могат да се насладят на различни сладки и солени изкушения, разнообразни напитки и нетрадиционни ястия. Също така ще бъде представено богато разнообразие от ръчно изработени подаръци и коледни украшения, които ще са част от арт базара. Фестивалът подкрепя местните производители, като ги обединява във фермерски пазар, където всеки може да се докосне и да опита български продукти.

Фестивалът ще продължи до 28 декември, като през целия период ще се провеждат различни тематични събития, концерти и благотворителни инициативи.

За поредна година Sofia Christmas Fest и Ротари България се обединяват в кампанията „От дете за дете — Стани таен Дядо Коледа“, където всеки желаещ ще има възможност да подари подарък на деца в нужда.

Sofia Christmas Fest се организира от BSG Media с подкрепата на Столична община, Столичен общински съвет, Министерство на земеделието и храните и Пазари Възраждане.