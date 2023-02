Skytech обедини усилия с Михаела Маринова

Skytech е вторият най-слушан полски изпълнител в Spotify, веднага след Фредерик Шопен, а проектите му получават подкрепа от големи имена в гилдията като Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta и Afrojack. Позициониран е на #51 в прочутата класация TOP 101 Producers, а през последните пет години издава хитови колаборации с топ диджеи от ранга на R3HAB, Headhunterz, Bassjackers и Yves V. Прави сетовете си на най-големите електронни музикални фестивали като Tomorrowland и Sunrise Festival.

Skytech открива Михаела Маринова, след като на база разговори с Вирджиния Рекърдс, неговият лейбъл Sony Music му предлага да направи колаборация с български артист. Впечатлен от вокалния талант на Михаела, продуцентът я кани да влязат в студио заедно. Така се ражда съвместният им сингъл „Tell It To My Heart" – денс-поп хит, който успява да намери баланса между мощната енергия на Skytech и яркия глас на нашето момиче. Проектът излиза на 10 февруари под шапката на Sony Music и е с потенциал да превземе дансингите на партитата из цяла Европа.

Придружена от лирик видео, песента е вече достъпна във всички дигитални платформи, а премиерата на видеото е днес, 10-ти февруари в 15:00.