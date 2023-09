Sia издаде чисто нов сингъл

Мултиплатинената световна суперзвезда Sia издава чисто нов сингъл – първата ѝ нова музика от 2021 г. насам – озаглавена „Gimme Love“.

Парчето ще бъде включено в “Reasonable Woman”, предстоящия ѝ албум, който ще бъде издаден от Atlantic Records през пролетта на 2024 г. “Reasonable Woman” , ще бъде първият солов поп албум на Sia от 8 години. Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

„Gimme Love“ е завръщането на Sia, съчетаващо всички звукови елементи – извисяващ се химнен припев; синтезаторно звучене; най-добрата мелодия на 2023 г. – които я направиха една от най-големите поп звезди на планетата.

Снимка: Орфей Мюзик

От последния път, когато пусна музика преди две години, в света на Sia се случиха следните неща...

• Тя има над 50 милиарда стриймвания в световен мащаб, което я прави един от най-слушаните изпълнители в света.

• Нейната песен “Unstoppable” от всепризнатия, променящ играта албум от 2016 г. “This Is Acting” - се превърна в хитов феномен, проправяйки си път отново в класациите в множество страни по света, седем години след първото ѝ издаване.

• Песента, написана от Sia, “Diamonds”, която тя написа за другата поп икона Rihanna – беше последната песен, която Rihanna изпълни на нейното невероятно шоу на полувремето на “Super Bowl” тази година.

• Sia продължи да пише песни със и за други, включително песните „Violet Chemistry“ и „Muddy Feet“ в мултиплатинения албум на Miley Cyrus - „Endless Summer Vacation.“

• През април тя се появи на Coachella, за да изпълни песента „Thunderclouds“ със своя скъп приятел Labrinth. Песента е от съвместния албум “Labrinth, Sia & Diplo Present…LSD”, който до момента наближава два милиарда стриймвания.

• Нейният коледен албум „Everyday Is Christmas“ се стриймва толкова често, колкото модерната празнична класика на Mariah Carey „All I Want For Christmas“.

• Страстен любител на животните, тя продължава да подкрепя усилията за спасяване на животни в световен мащаб.

Снимка: Орфей Мюзик

Повече информация за “Reasonable Woman” ще бъде налична през следващите месеци. Предстоящият албум е достъпен за предварителна поръчка със специално издание на винил в цвят мандарина, ограничено само до 500 броя.