BYPOPI издава парчето„La Playa“

Роденият в Уругвай, диджей и продуцент BYPOPI, живеещ в Барселона, издава парчето„La Playa“ — латино хаус/денс хаус химн с племенни барабанни ритми, слънчеви испански вокали и тропическа енергия.

Вдъхновен от латино музикалната вълна на Hugel, той съчетава съблазнителни текстове с експлозивни перкусии. Това е огнена покана за бягство, танц и свързване — чувствена история за двама влюбени, които се разпалват под слънцето. Излиза, чрез Balkan Electro (Warner Music)/Орфей Мюзик.

ЗА BYPOPI

BYPOPI е диджей и продуцент от Уругвай, който съчетава енергията на електронната музика с идентичността на Латинска Америка. Базиран в Барселона, той създава свеж звук, който съчетава латино хаус, афро хаус и тех хаус, включвайки елементи от латино жанрове — предназначен да накара хората да танцуват и да празнуват.