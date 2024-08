Shawn Mendes се завръща с две нови песни.

Канадският певец и текстописец издаде новия си сингъл "Why Why Why", заедно с клип към него.

Видеото е дело на режисьорите Антъни Уилсън и Конър Брашиър.

Shawn също така пусна и втора песен "Isn't That Enough".

"Why Why Why“ и „Isn’t That Enough“ бележат първите нови солови песни на Мендес след благотворителния сингъл „What the Hell Are We Dying For?“ от 2023 г. Двете парчета ще са част от петия му студиен албум, Shawn, който ще излезе на 18 октомври.

В подкрепа на предстоящия албум, Шон, който навърши 26 години на 8 август, ще изнесе няколко интимни концерта в Съединените щати и Обединеното кралство от 8 август до 24 октомври.