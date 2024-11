Шампиони по кикбокс гостуваха в студиото на радио N-JOY

Само преди дни се състоя Европейското първенство по кикбокс в Атина, откъдето голяма част от нашите състезатели се завърнаха в България с отличия.

България приключи участието си в спортния форум с актив от 26 приза, от които 8 златни, 10 сребърни и 8 бронза.

По този повод на гости в студиото на радио N-JOY бяха Деница Миленкова - председател на най-големия клуб по кикбокс и състезателите Петьо Футлев - европейски вицешампион в Атина и Моника Петкова - носител на европейска титла от турнира при жените.

В шоуто "От 10 до 2" с Нейа тримата разказаха за предизвикателствата и конкуренцията в състезанието, за момичетата в кикбокса, за спорта при младите хора и дали състезателите имат почивка по празниците или тренировките са ежедневие.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.