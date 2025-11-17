Shakira се завръща във филма на Дисни „Зоотрополис 2“

Shakira се завръща като поп звездата Газел във филма на Дисни „Зоотрополис 2“.

Цветният музикален видеоклип към „Zoo“, оригиналната ѝ песен във филма, беше премиерно представен в сряда (12 ноември).

В триминутния клип колумбийската звезда показва героинята си в множество визии, вдъхновени от Газел и споделя редица сцени с други анимационни герои. Музикалният видеоклип, който съчетава нейното изпълнение в реалния живот с кадри от филма, е режисиран от Hannah Lux Davis.

Написана от Ed Sheeran, Blake Slatkin и Shakira, „Zoo“ беше издадена през октомври. Тя следва „Try Everything“ на 48-годишната изпълнителка, нейната оригинална песен за „Зоотрополис“ (2016). „Zoo“ ще бъде налична като колекционерски 7-инчов лилав винилов сингъл. „Зоотрополис 2“ ще бъде в кината в петък, 28 ноември.

Въпреки, че латино звездата рядко посещава събития, заедно със синовете си, тя все пак направи изключение за световната премиера на "Зоотрополис 2" и се появи на червения килим с 10-годишния Саша и 12-годишния Милан. Тримата бяха облечени в еднакви лавандулови тоалети на дизайнерката Стела Маккартни.

Снимка: Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin

По-рано този месец Shakira получи първата награда Billboard Global Touring Icon в чест на историческото си световно турне Las Mujeres Ya No Lloran, най-печелившото латино турне на жена и второто най-печелившо латино турне досега.

„Това е окуражаващо и вдъхновяващо“, каза Шакира в речта си. „Невероятно е и мотивиращо едновременно, чувствам се сякаш току-що започвам кариерата си и е лудо, защото са минали 30 години“.