Sexyy Red и Bruno Mars обединиха сили, за да издадат чисто новия си сингъл – „Fat Juicy & Wet“.

Парчето пристига заедно с официално музикално видео, режисирано от Daniel Ramos и Bruno Mars, което включва емблематична поява на скорошните сътрудници на Bruno – Lady Gaga и ROSÉ.

„Fat Juicy & Wet“ следва песните на Bruno, оглавили световните класации – „Die With A Smile“ с Lady Gaga и „APT“. с ROSÉ, които прекараха общо 19 седмици на #1 в „Billboard Global 200"с ., задържайки се на върха в продължение на 11 седмици с “APT.” и осем седмици с „Die With A Smile“. Освен това „Die With A Smile“ прекара три последователни седмици на #1 в „Billboard Hot 100“. Освен че постигна огромен глобален успех в класациите, „Die With A Smile“ също така получи две номинации за GRAMMY тази година за „Песен на годината“ и „Най-добро поп дуо/групово изпълнение.“ Bruno в момента е # 1 най-слушан изпълнител в Spotify и стана първият изпълнител, надхвърлил 140 милиона месечни слушатели в платформата.

Снимка: Atlantic Records

Fat Juicy & Wet“, вече наличен чрез Rebel / gamma. / The Smeezingtons / Atlantic/ Орфей Мюзик.

Sexyy Red е един от най-горещите рапъри днес. През 2024 г. Sexyy се изравни с Drake като единственият изпълнител с четири #1 песни в Apple Music, надхвърли 2 милиарда глобални стриймвания, беше обявена за „Най-добър пробивен хип-хоп изпълнител“ на BET Hip Hop Awards и приветствана като #5 най-продавана рапърка в САЩ. Скорошните сътрудничества на Sexyy включват “WHATCHU KNO ABOUT ME” с GloRilla (#1 в „Billboard TikTok Top 50“, #1 в „Billboard R&B/Hip-Hop Airplay“, #17 в „Billboard Hot 100“), с която тя се появи на корицата на последния брой на „XXL Mag“, и „Sticky“ с Tyler The Creator, GloRilla и Lil Wayne, който се нареди на #1 в класацията за хип-хоп/R&B песни и #10 в „Billboard Hot 100“.

Снимка: Daniel Ramos

###

ЗА SEXYY RED:

Наречена от Rolling Stone „най-горещото нещо в хип-хопа, като същевременно е просто себе си“, родената в Сейнт Луис Sexyy Red превзема рап света със своя дързък, уверен стил и оглавяващи класациите хитове. Известна с отличителната си огненочервена коса и пробивни парчета като „Pound Town“ и прочувствената песен, включваща семпъл от Джейми Фокс, „U My Everything“ с участието на Drake, 2024 г. отбеляза знаменателна година за изгряващата звезда. След като посрещна второто си дете, тя сподели най-високо класирания се соло сингъл „Get It Sexyy“ и проекта си „In Sexyy We Trust“, който се изкачи на #17 в „Billboard 200“. Sexyy направи най-голямото лятно хедлайн хип-хоп турне – „Sexyy 4 President Tour“, и нашумя в международен план с фестивални участия. Тя също стартира предприемачески начинания с Ed Hardy и нейната лайфстайл и козметична линия „Northside Princess“. Нейните отличия включват спечелването на „Най-добър пробивен хип-хоп изпълнител“ на „BET Hip-Hop Awards“ за 2024 г., както и номинации за „Албум на годината“ и „Песен на годината“. С нова музика и проекти на хоризонта през 2025 г., Sexyy Red продължава метеоритния си възход като един от най-вълнуващите и безапелационни гласове на хип-хопа.

ЗА BRUNO MARS:

Петнадесеткратният носител на награда „GRAMMY®“ (с 33 номинации за „GRAMMY“) Bruno Mars е известен певец, автор на песни, продуцент и музикант, който е един от най-продаваните изпълнители на всички времена и сега е номер едно най-слушан изпълнител в Spotify. Със скорошни хитове като „APT.“ с ROSÉ и „Die With A Smile“ с Lady Gaga – последната му донесе две номинации за „Песен на годината“ и „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“ на 67-мите годишни награди GRAMMY® – Mars отпразнува още една необикновена година на музикалната сцена. Сред стабилния му списък от признания, някои от които включват „Албум на годината“ за „24K Magic“ на 60-тите годишни награди „GRAMMY®“ и „Запис на годината“ за „Leave The Door Open“ на Silk Sonic на 64-тите годишни награди „GRAMMY®“ , Mars се задържа на върха в световен мащаб с „APT“. и „Die With A Smile“ повече седмици от всеки изпълнител през 2024 г.