Benson Boone анонсира своето есенно турне „American Heart“ през 2025 г.

Поредицата от европейски дати ще последва издаването на дългоочаквания му предстоящ албум „American Heart“, който ще излезе на 20-ти юни чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик.

Турнето стартира на 23-ти октомври в „SSE Arena“ в Белфаст, Обединено кралство, като включва спирки в „O2“ в Лондон, „Accor Arena“ в Париж и други, преди да завърши в „Avicii Arena“ в Стокхолм, Швеция.

Специална предварителна продажба за фенове стартира във вторник, 3-ти юни, в 10:00 ч. местно време, а основната продажба започва в четвъртък, 5-ти юни, в 10:00 ч. местно време. (С изключение на Дания, където ще бъдат пуснати в продажба в петък, 6-ти юни, в 10:00 ч. местно времe).

Номинираната за Grammy глобална поп сензация Benson Boone продължава да се издига на ново ниво през 2025 г. По-рано тази седмица той озари сцената на „American Music Awards“с наелектризиращо изпълнение на “Mystical Magical”.

Следващата сряда, 4-ти юни, той ще се появи в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ за интервю и изпълнение. След това ще представи впечатляващ сет на „Governor’s Ball“, където ще направи своя дебют на 6-ти юни.

Дългоочакваният нов албум на Benson – „American Heart“, излиза на 20-ти юни чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик. Освен от „Mystical Magical“, албумът е подчертан от водещия сингъл „Sorry I’m Here For Someone Else“, който е първото му издание за годината, и трогателната „Momma Song“, която излезе миналата седмица.

През февруари той изнесе спиращо дъха изпълнение на хита „Beautiful Things“ на 67-мите годишни награди „Grammy“, където беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“. През април хитмейкърът превзе главната сцена на „Coachella“, където покани изненадващия гост Brian May от Queen за аплодираното хитово изпълнение на „Bohemian Rhapsody“. На 3-ти май той участва в „Saturday Night Live“, където дебютира като музикален гост, изпълнявайки „Sorry I’m Here For Someone Else“ и „Mystical Magical“.

Петкратно платиненият хит на Boone – „Beautiful Things“, беше най-стриймваната песен в света миналата година, печелейки „IFPI Global Single Award“ за 2024 г. Песента, покорила класациите, вече е надхвърлила 2 милиарда стриймвания в Spotify и над 4 милиарда стриймвания общо от издаването си миналата година. Съвсем наскоро тя счупи рекорда за най-дълго задържало се видео в класацията „Music Video Chart“ на YouTube в САЩ, с 69 последователни седмици до момента.

Включена в аплодирания му дебютен платинено сертифициран албум „Fireworks & Rollerblades“, завладяващият хит се задържа впечатляващите 7 седмици на първо място в класацията „Billboard Global 200“, достигна първо място в радиостанциите с формат „Top 40“, „Hot AC“ и „AC“ и се изкачи до второ място в класацията „Billboard Hot 100“. Песента също така спечели на Boone две награди „Billboard Music Awards“, „MTV Video Music Award“, „iHeartRadio Music Award“, „BMI Champion Award“ и множество глобални отличия.

Boone е на път да направи рекордна година с участия на живо през 2025 г. Неговото северноамериканско турне „American Heart“, включващо спирки в „Madison Square Garden“ в Ню Йорк и „Crypto.com Arena“ в Лос Анджелис, наред с други, беше разпродадено мигновено. Миналата година той подгряваше за „ERAS Tour“ на Taylor Swift в Лондон на стадион „Уембли“, след изпълнение с Lana Del Rey на „Hangout Festival“ през май, в допълнение към това, че стартира собственото си напълно разпродадено „Fireworks & Rollerblades Tour“, изнасяйки концерти по целия свят.