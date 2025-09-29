Певицата и актриса Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко. Сватбата се е състояла на 27 септември в Калифорния.

Изпълнителката и партньорът й, чието истинско име е Бенджамин Джоузеф Левин, са заедно от две години, като началото на връзката им датира от юни 2023 г. Те публично потвърдиха отношенията си през декември 2023 г., а само година по-късно, на 11 декември 2024 г., обявиха годежа си в Instagram.

Гомес и Бланко работиха заедно по сингъла от 2019 г. „I Can't Get Enough“ и издадоха и съвместния си албум „I Said I Love You First... And You Said It Back“ през март. След две години заедно, 33-годишната звезда и 37-годишният продуцент се ожениха.

Двойката преди това сподели, че иска сватбеният им ден „да бъде доста небрежен“. Единствените задължителни неща за менюто са били „кисели краставички“ и хала – традиционен еврейски хляб, като Селена настоявала той да бъде направен от готвача Джейк Коен. За десерт Селена е избрала „Бисквитите със сос на баба ми“, които за нея са били перфектното сладко изкушение.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Selena Gomez (@selenagomez)

