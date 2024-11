Saweetie носи празнично настроение

Saweetie се завръща, за да вдигне градусите на празничните дни.

Мултиплатинената, номинирана за Grammy изпълнителка, Saweetie пуска „Dear Big Santa“.

Това двойно издание предлага перфектна комбинация от горещo, дръзкo и парти настроение. „I Want You This Christmas“ е плавен и съблазнителен бавен трак, който демонстрира копринените вокали и мелодичната страна на Saweetie. Това е саундтракът за уютни вечери край огъня със специален човек. Междувременно „Big Santa“ е бързо парче, изпълнено с игриви тактове и бас линия, която ще ви накара да се движите през целия сезон. Това е върховният подарък тази Коледа, който придава изпипан хип-хоп стил на празничните класики, които всички познаваме и обичаме.

„Празниците са за раздаване на любов, забавление и, разбира се, да изглеждате добре, докато го правите!“, споделя Saweetie. „Исках да дам на моите фенове музика, която те могат да усетят във всяка ситуация. „Dear Big Santa“ е моят малък подарък за тях“.

Това най-ново издание допълнително подчертава една вече наелектризираща 2024 г. за всестранно развитата звезда. Тази година Saweetie издаде поредица от хитове, включително прочувствения семпъл на Jill Scott „ Is It The Way“ и летния хит „Nani“, който се изкачи до върха на класацията Rhythmic Airplay на Billboard. Тя също така изненада феновете с участие по време на турнето „Sweat Tour“ на Shygirl, като изпълни съвместното им парче „Immaculate“ на фона на бурни аплодисменти.

Извън музикалната сцена тя затвърди своето влияние като гостуваща звезда в хитовия сериал на „Starz“ – „BMF“, и внесе характерната си ICY енергия като ментор в „The Voice“ на NBC.

„Dear Big Santa“ излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

***

Saweetie продължава да се утвърждава като многостранно развит артист със своите оглавяващи класациите песни, успешни колаборации, благотворителни начинания и завладяващи изпълнения на екрана. Родена като Diamonté Harper в Северна Калифорния, Saweetie е израснала в мултиетническо домакинство, като баща ѝ е от афро-американски произход, а майка ѝ – от филипинско-китайски. Saweetie израства сред богато разнообразие от музикални жанрове, които по-късно повлияват на нейното собствено звучене и идентичност като пионер за млади хора от различни култури от цял свят. След като посещава USC и получава бакалавърска степен по комуникации, Saweetie започва да се фокусира върху музикалната си кариера. Оттогава изпълнителката е събрала над шест милиарда стриймвания в кариерата си от оглавяващи класациите хитове като платинено сетифицирания „Tap In“, 4-кратно платинените „My Type“ и „Best Friend“ с участието на Doja Cat, който също получи две номинации за „GRAMMY“. В допълнение към многобройните награди и признания в музикалното пространство, Saweetie пусна и своя собствена линия бижута „ICY“, като същевременно се утвърди като глобален бранд чрез своите партньорства и кампании с компании като „McDonald's“, „MAC“, „Crocs“, „Quay“, „Revlon“, „Champion“ и „PrettyLittleThing“. С цялостно портфолио, обхващащо толкова много различни сфери, глобалното влияние на Saweetie продължава да расте с всеки следващ проект.