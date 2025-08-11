Прея с ремикс на “Móma”

„Искам креативен контрол“ – заявява Прея още с първия ред. И го получава.

Ремиксът на “MÓMA”, дело на продуцента Иван Тишев, е новото музикално оръжие на певицата – с динамика, категоричност и летен клубен саунд, които вкарват песента директно в сърцето на нощния живот.

„Имаш си представи за жена? Тя не съществува.“ - този ремикс е точно това – разрушаване на представи“, казва Прея.

Визуализацията към парчето е съчетание от минимализъм, цвят и ритъм.

Официалната премиера на „MÓMA (Tishev Remix)“ беше на 8 август, в дигиталните платформи, българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на Иван Тишев.