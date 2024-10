Saweetie се завръща с нов сингъл

Мултиплатинената изпълнителка и предприемач Saweetie се завръща от едно много изпълнено със събития лято с новия си сингъл “Is It The Way”.

Със семпли от класиката на Jill Scott „The Way“, Saweetie добавя свой собствен уникален вкус към песента с нейните силни и емоционални стихове. Посветена на жените по света, песента прославя силата, индивидуалността и демонстрира манталитета на „ICY Girl“.

Режисирано от визионерката Tajana Tokyo, придружаващото музикално видео е кинематографично пътешествие из оживените улици на Лондон, в елегантен, леденосин оттенък. Saweetie показва неудържим външен вид и неоспорима енергия, показвайки увереност и стил, които задават настроението за смел и нов етап от музикалното си развитие. “Is It The Way” е нещо повече от песен – това е покана към света на Saweetie, която прославя нейния личен стил, обаяние и непримирима индивидуалност.

Saweetie направи интимно и ексклузивно интервю с Jennifer Hudson за новия ѝ сингъл, видеоклип и предстоящи проекти, както и личното ѝ израстване и новата ера, в която се впуска. Нейната уязвимост и откровеност по време на това интервю е възхитително.

По-рано този месец летният химн на Saweetie „NANi“ напредна до номер 1 в класацията на Billboard Rhythmic Airplay, отбелязвайки нейния четвърти хит в класациите в тази категория. Нейното безапелационно парче „My Best“ спечели място в плейлиста на бившия президент на САЩ „Barack Obama’s Summer 2024 Playlist.“

Тя също издаде завладяващия сингъл „Richtivities“ и изненада феновете на разпродаденото шоу на Diljit Dosanjh в Crypto Arena, за да изпълни тяхната оживена колаборация „Khutti“. Saweetie гостува в епизод от хитовия сериал на STARZ BMF и служи като ментор в “The Voice” на NBC.

Сингълът “Is It The Way” е издаден чрез Warner Records/Орфей Мюзик.



Динамична поп сила Saweetie продължава да се утвърждава като многостранен артист със своите песни, оглавяващи класациите, успешни сътрудничества, филантропски начинания и завладяващи изпълнения на екрана. Родена като Diamonté Harper в Северна Калифорния, Saweetie е израснала в мултиетническо домакинство, като баща ѝ е от афро-американски произход, а майка ѝ е от филипинско-китайски произход. Saweetie има широк спектър от музикални жанрове, които повлияят на собственото ѝ звучене и идентичност като пионер за млади, културно разнообразни личности по целия свят.

След като посещава USC и получава бакалавърска степен по „Комуникации“, Saweetie започва да се фокусира върху музикалната си кариера. Оттогава Saweetie е натрупала над 6 милиарда кариерни стриймвания на хитовете си, оглавяващи класациите, като платинено сертифицирания „Tap In“, четирикратно платинените „My Type“ и „Best Friend“, последната с участието на Doja Cat и спечели номинации за награда Grammy.

В допълнение към многобройните награди и отличия в музикалното пространство, Saweetie пусна и своя собствена линия бижута „ICY“, като същевременно се утвърди като глобална марка чрез своите бранд партньорства и кампании с компании като McDonald's, MAC, Crocs, Quay, Revlon, Champion и PrettyLittleThing, както и други. С цялостно портфолио, обхващащо толкова много различни направления, глобалното влияние на Saweetie продължава да расте с всеки следващ проект.