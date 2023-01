Sam Smith издаде нов албум

Днес, (27.01), Sam Smith представи своя четвърти студиен албум, озаглавен Gloria.

В чест на премиерата Sam ще сподели и визуализацията към продуцирания от Calvin Harris фокус трак "I'm Not Here To Make Friends", която ще излезе тази вечер в 20 ч. в официалния YouTube канал на Smith.

"I'm Not Here To Make Friends" е алегория на индивидуалността, а видеото изразява свободата на Sam, която певецът възпява в новата си музика. Заглавието на албума не е препратка към личност, а към загадъчната нова идентичност на Smith, която нарича Gloria.

Проектът е голямо творческо прозрение, но и предизвикателство за Sam. Gloria е звукът на разчупените граници и на това да проявяваш най-истинската си същност. Колекцията обединава прочути женски фигури от музикалната индустрия като Jessie Reyez, Kim Petras и Koffee.

Дългогодишните сътрудници на Smith, Jimmy Napes, Stargate и ILYA, също участват в създаването на 13-те песни, които преплитат елементи на електропоп, ямайски поп и баладична и хорова музика. Когато говори за албума си, Sam споделя:

"Gloria също така е и празник на всички жанрове, на всички диви, вокалистки и автори, които обичам. Събрах най-съкровените си изживявания в този албум. Исках да предизвикам и най-накрая да освободя моята Gloria".

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Включвайки енергичното парче,"Gimme”, с колумбийско-канадската R&B певица Jessie Reyez и ямайската реге звезда Koffee, Gloria изненада феновете и с колаборацията с Ed Sheeran - "Who We Love". Другите нови заглавия в траклиста са денс песента "Lose You", красивият химн "Gloria" и разбира се, световното бижу "Unholy" с участието на Kim Petras.

С почти 2 милиарда стрийма, номинираният за GRAMMY хит “Unholy” остава на върха на световните класации на Spotify и Apple Music повече от месец след премиерата си. Оглавявайки тенденциите в социалните мрежи с песента, Sam е сред само трима други изпълнители, дебютирали на #1 в официалните музикални класации на Великобритания през 2022 г.

Мултиплатиненият носител на награди Oscar, BRIT, Golden Globe и GRAMMY, Smith, е сред артистите с най-впечатляваща колекция от успехи. Предишните му албуми, In the Lonely Hour и The Thrill of It All, дебютират под номер 1 в Billboard 200 и Обединено кралство. През 2022г. Sam обяви и датите на предстоящото си турне във Великобритания и Европа, което стартира на 12 април. След това Sam ще завладее с новото си творчество Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Албумът Gloria излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group. Албумът може да бъде поръчан в магазина на MusicMall.bg



Траклист:

1. Love Me More

2. No God

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (with Jessie Reyez)

6. Unholy (with Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (with Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (with Ed Sheeran)