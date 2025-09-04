„Man’s Best Friend“ на Sabrina Carpenter счупи рекорд в Spotify

Албумът Man’s Best Friend на Sabrina Carpenter бе едно от най-очакваните поп издания за годината.

Само дни след премиерата си на 29 август, проектът вече има рекорд – според Spotify, съдържащият 12 песни албум е отбелязал най-много стриймове в рамките на един ден за албум на жена изпълнител през 2025 г.

На своя Instagram профил Carpenter реагира емоционално: „Това е умопомрачително. Благодаря ви, че слушате“. В X тя допълни: „Не мога да повярвам… благодаря ви безкрайно“.

„Man’s Best Friend“ е седмият студиен албум на певицата. Проектът бе анонсиран през юни, малко след като водещият сингъл „Manchild“ дебютира директно на върха на Billboard Hot 100 – вторият №1 хит в кариерата ѝ.

Миналогодишният ѝ албум Short n’ Sweet вдигна летвата високо – той роди мегахитовете „Espresso“ (най-стриймваната песен в Spotify за 2024 г.) и „Please Please Please“, също оглавила Hot 100. Въпреки очакванията, Sabrina не се е поддала на напрежението. В интервю тя обяснява: „Не ми беше зададен краен срок. Ако бях вдъхновена – пишех. Можеш да създаваш музика без да е задължително за конкретен проект.

Новият рекорд в Spotify показва, че подходът ѝ е дал резултат. Колаборациите с Джак Антоноф и Ейми Алън в албума затвърждават статута ѝ като една от най-ярките поп звезди на новото поколение.