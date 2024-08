Sabrina Carpenter издаде шести албум

Американската певица Sabrina Carpenter издаде своя шести студиен албум.

Колекцията е озаглавена Short n' Sweet и от нея вече излязоха два сингъла - "Espresso" и "Please Please Please".

С "Espresso" 25-годишната изпълнителка отбеляза първата си песен номер едно в Обединеното кралство, а "Please Please Please" направи същото, но в Съединените щати.

Днес, (23.08), освен албума излезе и третият сингъл, озаглавен "Taste". Видеото към тази песен е режисирано от Dave Meyers и е с участието на американската актриса Jenna Ortega.

За да популяризира новия си албум, в края на септември Carpenter ще тръгне на Short n' Sweet Tour, петото турне в кариерата й, и първото на големи арени. Европейските дати от тази концертна обиколка започват от началото на март 2025 г.