Руши издава нов албум

2 години след премиерата на EP-то „Без багаж“ и цели 18 от последния си студиен проект, Руши наистина се завръща с нов албум – „3 дни чудеса“.

Първият сингъл от него излиза днес, 14 януари. Парчето е с участието на Белослава и се казва „Еверест“. А само месец след това, точно в деня на влюбените, 14 февруари, целият албум ще бъде представен премиерно на събитие във Военния клуб.

„Въпреки че първата стъпка към „Еверест“ я направи тя, винаги тайно съм мечтал за песен с Белослава. Затова и темата на песента е непостижима любов. Метафората за недостъпния връх е вдъхновена от Белослава, защото тя винаги е била изключителна, с иконично присъствие и глас. Как да не си “паднеш” по нея? “, казва за новия трак Руши.

„Като артисти с Руши започнахме по едно и също време и вярвам, че останахме автентични. Беше въпрос на време пътищата ни да се пресекат и да „изкачим“ заедно този връх. Песента за мен е различна, но беше огромно удоволствие да вляза в този образ. С Руши се работи леко и с много свобода, която за мен е най-важна в музиката“, сподели за общия проект и Белослава.

„Еверест“ е по текст на Руши и Белослава, музика и аранжимент на Денис Попстоев, микс Димитър Ганчев и мастер Юлиян Янев. От днес е в радио ефира, а съвсем скоро предстои да видим и видео клип, както и целият албум да бъде достъпен в дигиталните платформи.

Билетите за шоуто „3 дни чудеса“ вече са в платформата на bilet.bg. Местата са силно ограничени, най-бързите – печелят. Празнуваме музиката и любовта на 14 февруари!