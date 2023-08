В петък Руши представи новата си песен по радио N-JOY.

Парчето, озаглавено „Още малко“, е по музика на Денис Попстоев и Руши.

За първи път на живо „Още малко“ ще може да бъде чута на 8 септември на клубна сцена в Борисовата градина.

"Лятото е любимото ми време от живота, а песента е за всички, които обичат лекотата на летните дни и нощи. Обещавам, че „Още малко“ е само първи сингъл от предстоящ кратък албум, който записвам“, разказва Руши.

Чуйте разговора на водещата Нейа с Руши в аудиофайла на страницата.