Хип-хоп дуото Румънеца и Енчев се завърнаха на музикалната сцена.

Те гостуваха в обедното шоу на радио N-JOY и разказаха пред водещата Нейа как са минали последните в години, в които двамата бяха поели по различен път.

Поводът обаче е новата им песен "Няма сън", която излезе в началото на месец юли.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Кое ги държи будни?

Това ли е летният хит на 2023-та?

Какво готвят в близките седмици?

Отговорите на тези въпроси може да откриете в аудиофайла на страницата.