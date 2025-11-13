ROYA издадоха нов сингъл

Повече от година „Just Talk“ е в центъра на разговор между ROYA и техните фенове – песен, която е съществувала духом много преди издаването си.

След публикуването на кратък тийзър онлайн в края на ноември 2024 г., секциите за коментари на дуото се превърнаха в колективно обратно броене, с публикации, които се появяват ежедневно, дори почти година по-късно: „Моляяя, умолявам ви, пуснете това парче“ или „Аз съм само празна черупка, която копнее да бъде изцелена с тази мелодия“.

С над 10 милиона гледания и 1 милион харесвания в три платформи, е ясно, че „Just Talk“ никога не е била просто хитов момент. Тя се е превърнала в споделена история, родена от непрекъснатата връзка между ROYA и техните слушатели.

„Преди повече от година се роди идеята за „Just Talk“ в малък апартамент в Полша, никога не сме си представяли колко много ще означава това за хората“, обясняват ROYA. „Всеки ден оттогава някой ни пише или коментира с молба за това. Нашите последователи буквално помогнаха за оформянето на смисъла и текста на песента. Тяхната упоритост я поддържаше жива цяла година и сега най-накрая можем да я издадем. „Just Talk“ стана повече от песен – тя се превърна в споделен разговор. Има сила в това да бъдеш уязвим и това е целта на „Just Talk“.

Текстът на песента носи следното послание: „Мълчанието не може да те пази, не носи тайните си като свещена корона“ – „Just Talk е отворена ръка под формата на песен – апел за уязвимост, за това да се изкажем, преди тежестта на мълчанието да стане прекалена“.

„Можем ли да поговорим за минута, да поговорим, за да сме заедно в това, поговори с мен, да поговорим просто за да поговорим?“ В музикално отношение Sebastian Igens и Line Gade обгръщат това чувство с неповторимото звучене на ROYA: мелодии, простиращи се до хоризонта, леещо се емоционално синтезаторно звучене, хипнотични отчетливи бийтове и ефирни вокали. „Just Talk“ се усеща като сърдечен разговор в полунощ – малко меланхоличен, малко еуфоричен, но винаги искрен.

Със своята смесица от интимност, дигитална грамотност и емоционална поп чувствителност, ROYA бързо се утвърдиха като една от най-завладяващите скандинавски групи. След първото си, разпродадено европейско турне, те се завръщат тази есен с над 20 концерта – включително дати в Германия, Австрия и Швейцария – преди да се отправят към Австралия за първи път в началото на 2026 г.

Сингълът „Just Talk“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За ROYA:

ROYA, съставено от Sebastian Igens и Line Gade от Орхус, Дания, създава завладяваща смесица от електронна музика и поп, която резонира със слушатели по целия свят. С милиони стриймвания, разпродадени концерти в цяла Европа и постоянно нарастваща общност, ROYA непрекъснато разширяват музикалните граници, като същевременно изпращат послание за надежда и еди