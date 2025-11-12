Alexcheto с ново парче

Alexcheto ни изненадва с ново свежо парче, което носи лека комична нотка и типичната ѝ самоирония.

"Не ми пука" е песен за силата да бъдеш над нещата – да не се вписваш в клишетата и да не се превръщаш в поредното име в нечия “колекция”.

Това е една много зареждаща и енергична песен, направена по абсолютно хумористичен начин. В нея се пее за момче, което постоянно използва едни и същи заучени фрази, за да привлича момичета. Пробва се да направи същото и с нея, като образ в песента, но нещата изобщо не му се получават.

Тя очевидно знае как да превърне дори най-драматичната ситуация в забавна история с послание. Парчето звучи уверено, модерно и леко комично – различно от това, което сме свикнали да чуваме от нея. Това ни навежда на мисълта, че има потенциал да се превърне в следващия TikTok тренд.

Видеото, заснето от Broken Siemens, също е впечатляващо. В него участват звезден екип от инфлуенсъри и артисти, които допринасят за целия блясък и вайб на клипа. Атмосферата е динамична, хумористична и напълно в духа на посланието "Не ми пука".

Започваме да се питаме дали това е само началото на нещо по-голямо – може би нов онлайн сериал или музикален проект? Alexcheto без съмнение дава знаци, че се завръща с пълна сила – не само с музика, а и с нови идеи и вдъхновение, показвайки, че с много труд и желание всичко се постига. Именно заради това тя беше призната от Forbes и включена в престижната класация “Топ 100 български криейтъри”.

Снимка: MUZE

Текст: Дарина Атанасова, Искрен Тончев, Калина Баткова, Филип Иванов, Магдалена Христова и Александрина Парушева. Музика: Искрен Тончев, Дарина Атанасова, Калина Баткова, Филип Иванов и Магдалена Христова.

„Не ми пука“ излезе на 11.11 в официалния YouTube канал на Alexcheto. Издава се от MUZE Music.