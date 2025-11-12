Международната поп суперзвезда Meghan Trainor обяви седми студиен албум Toy With Me, който ще излезе на 24 април 2026 г. Новината идва заедно с премиерата на енергичния и лично вдъхновен нов сингъл “Still Don’t Care”, който задава тона на новата ѝ музикална ера.

Тя продължава да надгражда характерния си звук, смес от поп, хумор и искреност, като този път добавя още повече увереност и свобода. Meghan споделя: “Still Don’t Care" наистина поставя началото на тази нова ера — смела, забавна и пълна със самоувереност. Това е песен за израстването, за избора на радост и приемане на себе си такива, каквито сме”.

Албумът Toy With Me следва изключително успешния проект Timeless (2024), който отбеляза едно от най-силните музикални завръщания на годината и бе подкрепен от първото турне на Meghan от 8 години насам, включващо разпродадени концерти в Madison Square Garden (Ню Йорк) и Kia Forum (Лос Анджелис). Малко след това Meghan получи и престижната награда “Hitmaker Award” на церемонията Billboard Women in Music, в чест на десет години хитове от легендарния ѝ дебют Title и световния успех на “All About That Bass”.

През лятото на 2026 г., Meghan ще се отправи на The Get In Girl Tour, продуцирано от Live Nation, което ще обиколи над 30 арени и амфитеатри в Северна Америка с подкрепата на Icona Pop. Част от приходите ще бъдат дарени на The Trevor Project, организация, която се бори с предотвратяването на самоубийства сред LGBTQ+ младежи. Освен това Meghan си партнира с HeadCount, организация, насърчаваща гласуването и гражданското участие чрез музика и култура. Съвместната инициатива цели да окуражи феновете да се регистрират и да упражнят правото си на глас по време на турнето.